Ищете ноутбук без вездесущего Full HD? Обратите внимание на Cube i35. Релиз новинки состоится в ближайшее время. Характеристики уже известны. Особенно радует дисплей с разрешением 3000 х 2000 пикселей — как у Microsoft Surface Book.

Более того: панель относится к типу IPS и поддерживает сенсорное управление. На экран жаловаться не придется. Еще в списке уникальных особенностей — сканер отпечатков пальцев. Датчик расположен в области тачпада.

Работает портативный ПК на базе операционной системы Windows 10.

Если говорить о производительности, есть 8 ГБ оперативной памяти и 2-ядерный процессор Intel Core m3-7Y30 (Kaby Lake). Функционирует чип с частотой до 2,6 ГГц.

За графику отвечает встроенный ускоритель Intel HD Graphics 615. Для хранения данных служит твердотельный накопитель объемом 256 ГБ. Что касается интерфейсов, в наличии 2 обычных USB, а также симметричный USB Type-C.

Помимо прочего, имеются разъем для гарнитуры и веб-камера. Продажи стартуют в текущем году. К сожалению, цена скрывается.

