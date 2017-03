Игры становятся все красивее и требовательнее к «железу». Хочется наслаждаться геймплеем в 4K? Тогда нужен производительный компьютер. Собранный без всяких компромиссов.

Конечно, можно подобрать комплектующие самостоятельно. Но если нет времени — ознакомьтесь с Corsair ONE. Это довольно стильная машина в 12-литровом корпусе из алюминия (с легкой подсветкой).

Решение необычайно тихое. Уровень шума составляет 20 дБА. Громче только шепот. Сказанное достигается благодаря жидкостному охлаждению.

Техническая «начинка» зависит от конфигурации. Базовая сборка оборудована 16 ГБ ОЗУ (DDR4), процессором INTEL I7-7700, а также графикой NVIDIA GTX 1070. Хранить данные предлагается на жестком диске объемом 1 ТБ и SSD вместимостью 240 ГБ.

Топовая версия укомплектована иначе. Объем накопителей увеличен вдвое. А в роли видеокарты выступает NVIDIA GTX 1080. «Тормозить» ничего не будет (даже проекты виртуальной реальности).

Прочие спецификации совпадают — включая CPU, операционную систему WINDOWS 10 HOME, блок питания и материнскую плату Z270.

Цена младшего варианта — $1799,99. За старший просят $2199,99.

