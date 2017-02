О необычном компьютере HiBox Hero стало известно в конце прошлого года. Однако, тогда цена являлась тайной. Теперь секретов нет. Просят за устройство около 140 американских долларов.

К слову, девайс создан компанией Chuwi. Что любопытно, название ПК упростилось до HiBox (на китайском рынке).

Аппарат интересный. Выглядит изделие как ТВ-приставка. Работает гаджет под управлением 2 платформ — Android 5.1 и полноценной Windows 10. Какой ОС пользоваться — решает владелец.

Chuwi HiBox не издает ни звука. Конфигурация лишена активного охлаждения. Настоящий подарок для любящих тишину.

Техническая «начинка» приличная. Есть 4 ГБ оперативной памяти и 4-ядерный процессор Atom X5-Z8350. Функционирует чип с тактовой частотой до 1,92 ГГц.

Ускоритель графики встроенный — Intel HD Graphics 400. Хватит для просмотра любого видео и запуска нетребовательных игр.

Для хранения данных служит накопитель eMMC 5.0 объемом 64 ГБ. Мало места? В наличии слот для карт SD. Еще имеются USB 3.0, Bluetooth 4.0, стандартный выход аудио, HDMI и два USB 2.0.

