Нравятся компактные компьютеры? Тогда обратите внимание на новинку компании Chuwi. Устройство называется HiBox Pro и представляет собой неттоп. Работает ПК под управлением операционной системы Windows 10.

Аппарат создан на базе 4-ядерного процессора Intel Celeron N3450. Последний относится к семейству Apollo Lake. Функционирует чип с тактовой частотой до 2,2 ГГц (в форсированном режиме).

Дополняют конфигурацию 4 ГБ оперативной памяти и встроенный ускоритель графики — Intel HD Graphics 500. Неплохо для изделия с габаритами 186,4 х 132,4 х 36,5 мм.

Еще гаджет оборудован флеш-модулем eMMC 5.0 объемом 64 ГБ. Мало места? Есть слот для установки 2,5-дюймового накопителя. Также поддерживаются карты microSD.

Если говорить об интерфейсах, предлагаются порты USB Type-C, HDMI, USB 3.0, D-Sub и USB 2.0. Кроме того — имеются Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac и сетевой контроллер Ethernet.

Весит HiBox Pro около 368 г. Стоимость скрывается.

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