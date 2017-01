Chuwi не прекращает доказывать, что умеет делать планшеты. На днях состоялся анонс модели Hi13. Это весьма интересное устройство с большим дисплеем.

Аппарат предлагает 13,5-дюймовую панель с разрешением 3000 на 2000 точек (как у Microsoft Surface Book). Охват цветового пространства sRGB составляет 100%, яркость — 400 кд/м2. Контрастность равна 1700:1.

Работает изделие под управлением операционной системы Windows 10. Девайс можно использовать в качестве ноутбука. Достаточно подключить клавиатуру.

Оперативной памяти на борту — 4 ГБ. Увы, процессор не самый передовой — Celeron N3450 с 4 вычислительными ядрами. Функционирует чип с частотой до 2,2 ГГц. Дополняет конфигурацию встроенная графика Intel HD Graphics 500.

Если говорить об аккумуляторе, в наличии батарея на 10000 мАч. Быстро не сядет.

Помимо прочего, Hi13 укомплектован Bluetooth, Micro-USB, флеш-накопителем объемом 64 ГБ, портом USB Type-C, слотом для microSD, адаптером Wi-Fi 802.11ac (с поддержкой 2 диапазонов) и разъемом Micro HDMI.

Информации о цене нет.

