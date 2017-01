В арсенале Acer появилось необычное устройство. Речь о портативном компьютере с трансформируемой конструкцией. Называется новинка Chromebook Spin 11 (R751T). 11,6-дюймовый экран девайса поворачивается на 360 градусов.

Аппарат превращается в планшет, внешний дисплей со стеклом Gorilla Glass, средство для презентации и ноутбук. Вариантов использования масса. Хотя создатели предлагают машину для школьников и студентов — в качестве подспорья для обучения.

В комплект входит электронное перо Wacom. Аксессуар позволяет записывать идеи на экране (с антибактериальным покрытием), рисовать, чертить, делать заметки и так далее. Решение функционирует без батареек.

1,4-килограммовый агрегат надежно защищен от влаги и повреждений. За основу взят военный стандарт MIL-STD 810G. Chromebook Spin 11 (R751T) не боится падений с высоты до 1,2 м. Кроме того, клавиатура оснащена резиновым амортизатором.

В корпус встроена дренажная система — для быстрого выведения пролитой жидкости. Емкости аккумулятора хватает на 10 часов без подзарядки.

За производительность отвечает процессор Intel Celeron. На выбор 2 чипа: 2-ядерный N3350 и 4-ядерный N3450. Дополняют конфигурацию 8 ГБ оперативной памяти (в максимальной комплектации).

Младшая модификация оборудована флеш-накопителем объемом 32 ГБ, старшая имеет 64 ГБ. Еще установлены 2 веб-камеры Acer HD, Wi-Fi 802.11ac, слот для карт microSD, Bluetooth 4.2, два порта USB 3.0 и два USB Type-C.

Разрешение составляет 1366 на 768 точек. В роли операционной системы выступает «облачная» Chrome OS. Сведения о цене отсутствуют.

Acer unveils 360-degree convertible Chromebook Spin 11 (R751T) for education - Just yesterday, Acer unveiled a beautiful new Windows 10 360-degree convertible laptop for the education market. For many, Microsoft's operating system makes the most sense for preparing a student for the business world. After all, being well versed in things like Windows, Office, and Sharepoint look good on a resume.