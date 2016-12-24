Пока в небольших городах России кинотеатры до сих пор считаются чуть ли не роскошью, необязательной для счастливой жизни, Китай и США строят залы наперегонки.

Долгое время именно Америка считалась «главной по тарелочкам», то есть была лидером по числу заведений. Совсем недавно из Управления КНР по делам печати, радиовещания сообщили, что рекорд теперь принадлежит им.

В Поднебесной насчитывается 40 925 мест, куда можно сходить, чтобы посмотреть премьеры. В США на сегодняшний день — на 157 меньше.

Масштаб поражает: ежедневно Китай открывает 26 новых кинотеатров. Страна смогла улучшить свой собственный показатель на 18 процентов по сравнению с 2015 годом.

Причина — рост финансового благополучия граждан (ценящих голливудские и южнокорейские фильмы).

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