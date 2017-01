Необычный аппарат испытали в Поднебесной. Речь идет самолете с водородными топливными элементами. Есть чем гордиться. Подобные устройства имеются лишь в Германии и Соединенных Штатах Америки.

Упомянутый источник питает электродвигатель. Также в наличии аккумуляторы — для создания дополнительной тяги (во время посадки и взлета).

Если верить китайским СМИ — тестовый полет прошел успешно. Машина набрала высоту 320 метров — не помешал даже 20-градусный мороз. Никаких проблем в работе систем не возникло.

В основе проекта — «электрический» самолет RX1E (с рядом соответствующих модификаций). Мощность силовой установки достигает 20 киловатт.

Придумали агрегат сотрудники Ляонинского авиационного научно-исследовательского института и Даляньского бюро химических исследований (при местной Академии наук).

Вредные выбросы полностью отсутствуют — благодаря озвученной технологии.

China Becomes Third Country to Test Hydrogen-Powered Aircraft - MOSCOW (Sputnik) - According to the ST Daily newspaper, the aircraft was developed by scientists from the northeast Liaoning province on the basis of RX1E two-seat electric aircraft. The test flight was held in Shenyang, with the plane reaching an altitude of 320 meters (some 1050 feet) above the ground.