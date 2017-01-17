Что такое Consumer Electronics Show? Это крупнейшая выставка года, проходящая в Лас-Вегасе. Одно из важнейших событий в мире технологий. Площадка служит для анонса гаджетов со всех уголков Земли. Участвуют тысячи разработчиков — в том числе из Китая.

CES 2017 завершилась несколько дней назад. Самое время обсудить представленные новинки из Поднебесной. Далеко за примерами ходить не надо. Достаточно взглянуть на производителей, сотрудничающих с магазином GearBest.

В списке множество фирм, включая знаменитую Xiaomi. Последняя создала невероятный смартфон Mi MIX. Рамки вокруг 6,4-дюймового экрана практически отсутствуют. Разрешение панели составляет 2048 на 1080 точек (2K).

Еще девайс предлагает корпус с отделкой золотом, 6 ГБ оперативной памяти, сканер отпечатков пальцев, мощный 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 821 и флеш-накопитель вместимостью 256 ГБ. Аппарат уже продается. Цена — $997,78 (с бесплатной доставкой).

Компания Sunlu специализируется на трехмерной печати. В том числе — с помощью ручек вроде SL — 300. Изобретение является своеобразным «карманным» 3D-принтером.

Любые предметы буквально «рисуются» на поверхности и в воздухе. Итоговый результат напрямую зависит от фантазии. Вещи получаются небольшие, но их можно соединять.

Отличная игрушка для детей и взрослых. Обойдется инструмент в $59,85. Незначительная сумма.

Любите качественный звук? Тогда обратите внимание на продукцию FIIL. Беспроводные наушники DIVA — настоящий подарок для меломанов. Соединение происходит по Bluetooth 4.1. Передача ведется без потерь — благодаря Apt-X.

Если устройство снять — музыка ставится на паузу. Аккумулятора емкостью 580 мАч хватает на 3,6 часа работы. Кроме того, есть система подавления шума и сенсорное управление.

Просят за изделие от $169 (на момент публикации статьи).

Также были продемонстрированы миниатюрный проектор HaiWay H3000 ($152,99), универсальный геймпад GameSir G3s ($21,99), 11,6-дюймовый ноутбук AZPEN A1160 ($136,88), умная лампа Yeelight ($57.99), дрон Geniusidea Follow ($399), шлем виртуальной реальности PIMAX 4K ($375), MCU от Flycolor ($54,74), смарт-часы Oplayer SW1605H с пульсометром ($36,17), портативная колонка New Bee NB — S2 ($15,19), роботизированный манипулятор DOBOT ($959) и квадрокоптер Ideafly Mars ($354,87).

Помимо прочего — в честь CES 2017 — действуют неплохие скидки (порядка 50%). Нужно лишь заглянуть в раздел с купонами. Ассортимент впечатляет, выбор большой.

Нет нужды ехать в Лас-Вегас, чтобы обрести желаемое. Устройте Consumer Electronics Show прямо дома.

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