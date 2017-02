Больше роботов — всяких и разных. Любопытное изобретение представила команда Agility Robotics. Инженеры из Орегонского Университета создали необычную двуногую машину.

Cassie — так прозвали новинку — легко перемещается «на своих двоих». Вне зависимости от типа поверхности. Устройство ходит по траве, асфальту и даже удерживается на причале.

Ожидается, что это поможет спасателям отправлять грузы в труднодоступные места. Кроме того, бота можно использовать для доставки товаров из магазинов (как курьера).

Система полностью автономная. В случае падения Cassie сам поднимается на ноги. Помощь человека не требуется.

Для навигации служат многочисленные датчики, гироскопы и камеры. Если ситуация требует, аппарат замирает на месте, а также садится на корточки.

Пока это лишь прототип. Однако, в будущем Agility Robotics планирует наладить серийное производство.

Meet Cassie, the walking robot that looks like a pair of disembodied ostrich legs - Cassie is a highly-efficient walking robot that could perform search and rescue missions or deliver your future Amazon packages. Agility Robotics, a startup spun off from the College of Engineering at Oregon State University, has introduced its first robot - and her name is Cassie.