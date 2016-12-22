В России потихоньку привыкают расплачиваться банковскими карточками. Особенно в интернет-магазинах.

Число продвинутых пользователей растет год от года. Так, в 2014 году на безналичные расчеты решались лишь 17 процентов россиян. В 2015 — каждый пятый. А в текущем году — уже каждый четвертый среди граждан от 16 до 55 лет.

Озвученной статистикой поделились Яндекс.Маркет и GfK, отметив, что банковские платежи впервые обогнали любимый многими наличный способ. 71 процент признается, что воспользовался карточкой хотя бы однажды.

Также обращается внимание на то, что при покупках люди часто предпочитают зарубежные сайты отечественным аналогам. Рекорды бьют китайцы: 57 процентов россиян отовариваются именно в магазинах Поднебесной.

Как поступаете вы?

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