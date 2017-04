Собираетесь в поход? Идея замечательная идея, но есть проблема. Как заряжать различные гаджеты? В лесу розеток нет, а оставлять устройства дома — не вариант.

В данном случае — выручит CampStove 2 от компании BioLite. Это достаточно компактный термогенератор, извлекающий энергию из огня. В качестве топлива используются дрова. Годятся любые палки и ветки.

Выходная мощность достигает 3 Вт. На порт USB подается 5В, 2A. Излишки сохраняются во встроенном аккумуляторе емкостью 2600 мАч.

Для защиты от перегрева служат вентиляторы. Следить за работой помогает светодиодная индикация.

Габариты составляют 127 на 201 мм. Весит конструкция 935 г. Настоящая находка для длительных путешествий. Также заявлена совместимость с другими туристическими аксессуарами.

Покупка CampStove 2 не отяготит бюджет. Просят за изделие $129,95. Вполне адекватная сумма.

A new camping stove adds charge to fire - The BioLite CampStove 2 is available for $130 (around Rs8,500). Photo: BioLite A new camping stove is using mankind's oldest communal activity-cooking over fire-to power our newest obsession: sharing pictures of your meal on social media. The BioLite CampStove 2, available for $130 (around Rs8,500), employs thermoelectric technology to turn cooking heat into electricity.