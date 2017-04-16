Раньше умный телефон дешевле $100 представлял собой жалкое зрелище. Сегодня это не так. Подобные аппараты достигли небывалого уровня (по меркам своего класса). Яркое доказательство — Bluboo D1.

Анонс устройства состоялся на днях. Изделие радует корпусом из авиационного алюминия и актуальной операционной системой — Android 7.0 Nougat. Также имеется двойная тыльная камера (8 МП + 2 МП). Последняя позволяет делать снимки с размытым задним фоном.

Что касается фронтального объектива, гаджет оснащен модулем на 5 МП. Еще в наличии 5-дюймовый экран с разрешением 1280 х 720 пикселей.

С производительностью — полный порядок. Bluboo D1 оборудован 2 ГБ оперативной памяти и чипом MediaTek MTK6580. Работает 4-ядерный процессор с частотой до 1,5 ГГц. Решение не флагманское, но достойное.

Заявлен разъем для 2 карт SIM. Дополняют конфигурацию ускоритель графики Mali-400MP2, аккумулятор емкостью 7000 мАч, 2 слота SIM, Bluetooth 4.0, GPS и Wi-Fi 802.11b/g/n.

Предполагаемая стоимость — 60 американских долларов. Релиз Bluboo D1 ожидается в ближайшее время.

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