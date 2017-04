Чем занимается американская компания BLU из Майами? Продолжает радовать поклонников интересными новинками. На днях разработчики представили смартфон R1 Plus.

Устройство не флагманское, но стоит внимания. Неплохие характеристики сочетаются с низкой ценой.

Модель заключена в металлический корпус и обладает батареей емкостью 4000 мАч. Быстро не разрядится. Еще на борту имеются модем 4G LTE и 3 ГБ оперативной памяти (в максимальной конфигурации).

Диагональ экрана составляет 5,5 дюйма, разрешение — 1280 на 720 точек. За графику отвечает ускоритель Mali-T720 MP2.

В роли процессора выступает 4-ядерный MediaTek MT6737. Чип функционирует с частотой до 1,3 ГГц. Поддерживаются 64-битные вычисления.

Для съемки служат 2 камеры — фронтальная на 8 МП и тыльная на 13 МП. Последняя оборудована вспышкой. Хранить данные предлагается на флеш-накопителе объемом до 32 ГБ (в зависимости от комплектации).

Гаджет толстый — 10,5 мм. Весит изделие 190 г. В качестве программной платформы используется Android 6.0 Marshmallow. Топовая версия девайса обойдется в $160.

BLU R1 Plus launched with 5.5-inch screen and 4,000mAh battery - The Miami-based smartphone manufacturer BLU has launched a new smartphone. Dubbed R1 Plus, the device is powered by MediaTek MT6737 SoC, and sports a 5.5-inch HD display. RAM options include 2GB and 3GB, while storage options include 16GB and 32GB. The handset features a 13MP main camera and an 8MP front shooter.