Ищете телефон с емким аккумулятором, но не желаете переплачивать? Нет никаких проблем. Подходящую модель — Life Max — представила американская BLU Products.

Аппарат — по словам создателей — функционирует до 3 дней без подзарядки. Речь об использовании в режиме средней нагрузки. За длительное время работы отвечает батарея на 3700 мАч.

Кроме того, в наличии IPS-экран с разрешением 1280 на 720 точек. Диагональ дисплея равна 5,5 дюйма. Еще имеются модем 4G LTE и сканер отпечатков пальцев.

Оперативной памяти на борту — 2 ГБ. Для хранения данных служит флеш-накопитель объемом 16 ГБ. Мало места? Заявлена поддержка microSD.

В качестве операционной системы установлена Android 6.0 Marshmallow. Также изделие оборудовано фронтальным объективом на 5 МП, 4-ядерным процессором MediaTek MT6737 с частотой 1,3 ГГц, 2 слотами SIM и тыльной камерой на 8 МП.

Как итог — неплохое устройство за $118,87 (на площадке Amazon).

The Blu Life Max is a cheap smartphone with 3-day battery life and decent specs - Miami-based Blu has a new Android handset that offers decent features without costing too much. Called Blu Life Max, the new smartphone will be released in the US via Amazon, Blu's official retail partner, for $118.87 (unlocked). The highlight of the Life Max is its generous 3700 mAh battery.