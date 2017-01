Blackview продолжает пополнять арсенал интересными новинками. Компания объявила о приеме заказов на смартфон Blackview P2s. Пользователям предлагается упрощенная версия P2. Однако, характеристики достойные.

Разрешение 5,5-дюймового экрана составляет 1920 на 1080 точек. Что касается уникальных особенностей, есть металлический корпус и долгоиграющий аккумулятор. Емкость батареи равна 6000 мАч — быстро не разрядится.

На борту имеется модем 4G LTE. В роли операционной системы выступает Android 6.0 Marshmallow (с обновлением до Android 7.0 в ближайшее время).

Дисплей относится к типу IPS и распознает 5 касаний одновременно. Дополняют конфигурацию 3 ГБ оперативной памяти, 8-ядерный процессор MediaTek MT6753 с частотой 1,3 ГГц, флеш-накопитель объемом 32 ГБ, а также графика Mali-T720.

За навигацию отвечают GPS, A-GPS и ГЛОНАСС. Съемку обеспечивают 2 камеры: фронтальная на 8 МП и тыльная на 13 МП (со вспышкой). Автофокус прилагается.

Корпус не тонкий — 9,8 мм. Ориентировочная цена — меньше $200.

Lower level version of Blackview P2 coming soon - Solid lower midranger Blackview P2 is currently starting to claw its way into the presales, but its creators already announced that one more model variant will follow soon too. It will be a "Lite" version designated Blackview P2s and should be coming soon to the market.