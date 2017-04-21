Не так давно мы писали о Blackview BV7000 Pro. Это отличный внедорожный смартфон, выживающий в самых неприятных условиях. Как оказалось — устройство обзавелось упрощенной версией.

Называется новинка просто BV7000. Настоящая находка для тех, кто хочет немного сэкономить.

Характеристики не флагманские, но уровень защиты — прежний. IP68 позволяет не боятся пыли и воды. Также радует корпус с металлической рамой. Удары и падения не причиняют вреда.

Что касается спецификаций, в наличии 5-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 точек. Дисплей относится к типу IPS и покрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 3.

Заявлена поддержка сетей 4 поколения LTE. Оперативной памяти на борту — 2 ГБ. Достойную производительность обеспечивает процессор Mediatek MT6737T. Чип оснащен 4 вычислительными ядрами с тактовой частотой до 1,5 ГГц.

Дополняют конфигурацию сканер отпечатков пальцев, NFC, аккумулятор емкостью 3500 мАч, фронтальный объектив на 5 МП, ускоритель графики Mali-T720 MP2, флеш-накопитель вместимостью 16 ГБ, тыльная камера на 8 МП и навигация GPS/A-GPS/ГЛОНАСС.

Помимо прочего — есть слот для карт microSD. В качестве операционной системы установлена Android 7.0 Nougat. Жаловаться на устаревшее ПО не придется.

Продажи начнутся в ближайшее время. О цене информации нет.

Blackview BV7000 - smartphone 'rugged' cu certificare IP68 si display FHD - Producatorul chinez Blackview si-a imbogatit oferta de telefoane inteligente cu noul model Blackview BV7000. Smartphone-ul este un model de tip 'rugged' care face fata cu brio la socuri puternice si apa/praf. BV7000 dispune de certificare IP68, ceea ce asigura durabilitatea la apa si praf.