Складывается ощущение, что скоро все телефоны станут защищенными. Производители буквально заполонили рынок подобными новинками. Вот еще одно «внедорожное» решение — BV7000 Pro от китайской компании Blackview.

Релиз устройства ожидается в ближайшее время. Характеристики целиком раскрыты. Аппарат может похвастать сертификатом IP68 и корпусом толщиной 12,6 мм. Создатели утверждают, что это самая тонкая модель подобного класса.

Диагональ дисплея составляет 5 дюймов. Заявлена поддержка сетей 4 поколения LTE. Работает девайс под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Есть сканер отпечатков пальцев.

Девайс не боится ударов, пыли и воды. Изделие способно погружаться на глубину более метра.

Разрешение экрана соответствует формату Full HD (1920 на 1080 точек). Царапины панели не страшны — благодаря закаленному стеклу Gorilla Glass 3.

«Сердцем» является процессор MT6750T с 8 вычислительными ядрами. С памятью полный порядок. Гаджет оснащен 4 ГБ ОЗУ и флеш-накопителем объемом 64 ГБ.

Кроме того, на борту присутствует аккумулятор емкостью 3500 мАч. Часто заряжать не придется. Цена будет обнародована позже.

