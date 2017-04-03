Blackview BV7000 Pro выжил под колесами автомобиляНовости по категориям 03 Апрель 2017 Евгений Власов Источник
Как рекламировать защищенные гаджеты? Разработчики Blackview придумали неплохой способ. Компания подвергла смартфон BV7000 Pro жестоким тестам — и записала на видео.
Раньше аппарат пытались распилить пополам и просверлить дрелью. Теперь истязания вышли на следующий уровень. 3 упомянутые новинки положили на бетон и проехались по ним. Сначала — на велосипеде, потом использовали 167-килограммовый мопед.
Ничего страшного не случилось. Разве что экраны испачкались. Тогда испытатели задействовали авто массой в 2 тонны, но без успеха. BV7000 Pro остался цел.
Перечисленного Blackview показалось мало. Изделие поместили в емкость с водой и поставили в морозильник. Минус 15 градусов по Цельсию — не шутки. Тем более — 8 часов подряд.
Однако телефон продолжил работать даже во льду. Девайс принимал звонки и функционировал адекватно. В таком виде BV7000 Pro сбросили с высоты нескольких этажей — без результата.
Если говорить о характеристиках, агрегат оснащен защитой IP68, 5-дюймовым дисплеем со стеклом Gorilla Glass 3, сканером отпечатков, 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятором емкостью 3500 мАч (с быстрой зарядкой), 8-ядерным процессором MediaTek MT6750T, флеш-накопителем вместимостью 64 ГБ и 2 камерами.
Цена в магазинах вроде AliExpress — около 180 долларов США.
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