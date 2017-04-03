Как рекламировать защищенные гаджеты? Разработчики Blackview придумали неплохой способ. Компания подвергла смартфон BV7000 Pro жестоким тестам — и записала на видео.

Раньше аппарат пытались распилить пополам и просверлить дрелью. Теперь истязания вышли на следующий уровень. 3 упомянутые новинки положили на бетон и проехались по ним. Сначала — на велосипеде, потом использовали 167-килограммовый мопед.

Ничего страшного не случилось. Разве что экраны испачкались. Тогда испытатели задействовали авто массой в 2 тонны, но без успеха. BV7000 Pro остался цел.

Перечисленного Blackview показалось мало. Изделие поместили в емкость с водой и поставили в морозильник. Минус 15 градусов по Цельсию — не шутки. Тем более — 8 часов подряд.

Однако телефон продолжил работать даже во льду. Девайс принимал звонки и функционировал адекватно. В таком виде BV7000 Pro сбросили с высоты нескольких этажей — без результата.

Если говорить о характеристиках, агрегат оснащен защитой IP68, 5-дюймовым дисплеем со стеклом Gorilla Glass 3, сканером отпечатков, 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятором емкостью 3500 мАч (с быстрой зарядкой), 8-ядерным процессором MediaTek MT6750T, флеш-накопителем вместимостью 64 ГБ и 2 камерами.

Цена в магазинах вроде AliExpress — около 180 долларов США.

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