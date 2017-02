Умные телефоны с аппаратными кнопками исчезли как класс? Нет — если верить компании BlackBerry. Состоялся анонс необычной модели KEYone. Ранее девайс фигурировал как Mercury (в разнообразных «утечках»).

180-граммовый гаджет способен похвастать полным набором клавиш. Заявлена поддержка различных сочетаний, жестов, а также реакции на длительность нажатия. Еще радует каркас корпуса, созданный из анодированного алюминия.

В остальном — никакой классики. Работает устройство под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. В качестве процессора установлен 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625.

Новинка довольно компактная. Диагональ IPS-экрана составляет 4,5 дюйма, разрешение — 1620 на 1080 точек. Панель сенсорная.

Оперативной памяти на борту — 3 ГБ. Для хранения данных служит флеш-накопитель объемом 32 ГБ. Мало места? В наличии слот для microSD до 2 ТБ.

В роли источника питания выступает батарея емкостью 3505 мАч. Аккумулятор оборудован быстрой зарядкой Quick Charge 3.0. За графику отвечает ускоритель Adreno 506. Дополняют конфигурацию 2 камеры: фронтальная на 8 МП и тыльная на 12 МП.

Помимо прочего, имеется приложение DTEK, обеспечивающее безопасность личной информации. В продажу KEYone поступит в апреле текущего года. Цена в США — $549.

