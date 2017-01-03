Устали от больших и шумных компьютеров? Biostar предлагает альтернативу — миниатюрный ПК под названием Racing P1A. Кроме того, новинка способна заменить неттоп или Compute Stick.

На габариты жаловаться не придется. Модель заключена в корпус объемом 0,29 л. Неплохой показатель. Операционной системы нет, но легко установить Windows 10. «Железо» позволяет.

Помимо прочего, девайс имеет RGB-подсветку логотипа. Можно настраивать яркость, цвет и эффекты. Заявлена поддержка светодиодных лент SMD 5050 (соответствующий разъем в наличии).

«Сердце» аппарата — процессор Intel Atom x5-Z8350 (Cherry Trail) с 4 вычислительными ядрами. Максимальная частота чипа составляет 1,92 ГГц. В роли ускорителя графики выступает Intel HD 400.

Устройство очень тихое. Активное охлаждение отсутствует. Сказанное достигается благодаря низкому энергопотреблению. 2 Вт — при типичной нагрузке (SDP).

Радует объем оперативной памяти — 4 ГБ (DDR3L-1600). Есть флеш-накопитель вместимостью 64 ГБ и слот для карт microSD.

Также гаджет оснащен сетевым интерфейсом Gigabit Ethernet, звуком Realtek, портом HDMI, выходом RJ-45, внешним адаптером питания (5 В/4 А), пятью разъемами USB 2.0 и одним USB 3.0. К сожалению, нет Wi-Fi.

При желании, Racing P1A крепится к монитору с помощью VESA. Весит изделие 285 г. Цена в Поднебесной — от 1090 юаней (около 9500 рублей).

RACING P1A :: Mini PC :: BIOSTAR - RACING P1A NA On board Intel Quad-core Z8350(1.92GHz) processor On board 4GB DDR3L-1600 memory Intel HD Graphics Customizable RGB LED lightening makes life super fun