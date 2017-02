Беспроводные наушники — отличное изобретение. Но иногда создатели забывают про автономность. Устройство, которое надо часто заряжать — плохое.

Очевидно, разработчики Bang & Olufsen это понимают. Упомянутая компания представила накладную модель Beoplay H4. Гаджет долгоиграющий. Встроенный аккумулятор гарантирует 19 часов прослушивания музыки.

К источнику сигнала — телефону — новинка подключается по Bluetooth. Что касается внешнего вида, дизайн элегантный. Есть отполированные металлические элементы и вставки из натуральной кожи.

Весит изделие 235 г. Виной тому емкий источник питания на 600 мАч.

В основе Beoplay H4 — излучатели диаметром 40 мм (с частотным диапазоном от 20 до 20000 Гц). Также девайс укомплектован всенаправленным микрофоном.

Если говорить об управлении, в наличии 3 механические кнопки. При желании — можно подключить обычный кабель аудио.

Заказы уже принимаются. Цена зависит от региона. В Европе за Beoplay H4 просят до 250 евро.

Beoplay H4 are wireless, over-ear headphones. - Wireless, over-ear headphones with a focus on pure materials - featuring Bang & Olufsen Signature Sound and up to 19 hours of playtime.