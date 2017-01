Asus продолжает развивать линейку смартфонов Pegasus. Сообщается, что серия получила пополнение. Речь о модели Pegasus 3S, являющейся улучшенной версией оригинальной «тройки».

Главное достоинство новинки — аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой. Если верить разработчикам, батареи хватает на 48 часов использования (в активном режиме). Отличный результат.

Как обстоят дела с прочими характеристиками? В наличии 3 ГБ оперативной памяти, 8-ядерный процессор MediaTek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц, а также модем 4G (с поддержкой VoLTE) и 5,2-дюймовый экран.

Дисплей защищен стеклом 2.5D. Увы, разрешение не лучшее — 1280 на 720 точек. Зато корпус металлический.

В роли операционной системы выступает Android 7.0 Nougat. Для хранения данных служит флеш-накопитель вместимостью до 64 ГБ (в зависимости от конфигурации).

За съемку отвечают 2 камеры: фронтальная на 8 МП и тыльная на 13 МП. Еще есть сканер отпечатков пальцев, навигация GPS, Bluetooth 4.0, графика Mali-T860MP2, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и слот для карт microSD.

Ориентировочная стоимость — 288 американских долларов. Продажи стартуют в ближайшие дни.

