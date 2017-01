ASUS привезла на выставку CES 2017 множество новинок. Одна из самых интересных — смартфон ZenFone AR. Дело в том, что девайс поддерживает не только дополненную, но и виртуальную реальность.

За AR отвечает технология Tango. Соответствующее ПО и датчики встроены в устройство. Что касается VR — аппарат предлагает платформу Daydream.

Таким образом, получается уникальное сочетание. Кроме того, гаджет способен похвастать неординарными характеристиками. Топовая версия оснащена 8 ГБ оперативной памяти.

Спецификации впечатляющие. Имеются 5,7-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 2560 на 1440 точек, процессор Snapdragon 821 с частотой 2,3 ГГц, флеш-накопитель объемом 256 ГБ (в максимальной конфигурации) и сканер отпечатков пальцев.

Полезный бонус: дисплей защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 4.

Еще изделие оборудовано модемом 4G LTE, графикой Adreno 530, фронтальным объективом на 8 МП, GPS, слотом для карт microSD, NFC, Bluetooth 4.2, Wi-Fi (802.11ac), портом USB Type-C, тыльной камерой на 23 МП и аккумуляторной батареей емкостью 3300 мАч (с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0).

В роли программной основы выступает Android 7.0 Nougat (с фирменным интерфейсом Zen UI 3.0). Дата релиза — 2 квартал 2017. О цене информации нет.

