Арсенал смартфонов ASUS продолжает пополняться. Состоялся анонс долгоиграющей модели ZenFone 3s Max (ZC521TL). Аппарат отличается долгим временем автономной работы. До 3 дней вдали от розетки — достойный результат.

Сказанное достигается благодаря емкому аккумулятору на 5000 мАч. Свою роль играет техническая начинка. Это не флагман, поэтому энергии потребляет мало.

В наличии 5,2-дюймовый экран с разрешением 1280 на 720 точек. Панель относится к типу IPS. Дополняют конфигурацию 3 ГБ оперативной памяти и 8-ядерный процессор MediaTek MT6750. Работает чип с частотой до 1,5 ГГц. Есть поддержка сетей 4 поколения (VoLTE).

В числе прочих плюсов — сканер отпечатков пальцев и актуальная операционная система. Речь о Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой ZenUI 3.0.

Кроме того, имеются GPS, флеш-накопитель объемом 32 ГБ, аккумулятор емкостью 5000 мАч, графический ускоритель Mali-T860MP2, слот для microSD до 2 ТБ, а также 2 камеры: фронтальная на 8 МП и тыльная на 13 МП (с PixelMaster).

Габариты составляют 149,5 х 73,7 х 8,85 мм. Весит аппарат 175 г. В Индии за изделие просят 14999 рупий. В переводе на американскую валюту — около $220.

