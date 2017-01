Лучшие очки виртуальной реальности — HTC Vive и Oculus Rift. Правда, это требовательные к компьютеру устройства. Не обойтись без мощного ПК.

У ASUS есть подходящее решение — VivoPC X. Особенно новинка понравится поклонникам компактных систем. 2,3-килограммовая машина заключена в небольшой корпус. Легко транспортировать и подключать (к проектору, ТВ или монитору).

Анонс девайса состоялся в рамках выставки Consumer Electronics Show 2017. В основе сборки лежит графический ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1060 и процессор Intel Core i5 (Kaby Lake).

Также в комплектацию включены 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельный накопитель вместимостью 512 ГБ.

Радует обилие интерфейсов: DisplayPort (с поддержкой NVIDIA G-Sync), два HDMI, два USB 2.0 и четыре USB 3.1.

Что касается охлаждения, в наличии тепловая трубка и боковые вентиляторы.

Цена — около 800 долларов США. Продажи начнутся в марте.

