Надоели мониторы с матрицами TN? Переходите на VA — как советует Asus. В качестве аргумента компания предлагает модель VA326H. Это изогнутое 31,5-дюймовое устройство.

Радиус кривизны панели составляет 1,8 м. Настоящая находка для поклонников больших экранов. Однако, разрешение скромное — 1920 на 1080 точек. Не 4K, к сожалению.

Впечатляет кадровая частота — 144 Гц. Важный параметр для поклонников компьютерных игр.

Что касается времени отклика, показатель равен 4 мс (от серого к серому). Кроме того, Asus VA326H радует контрастностью 3000:1 и яркостью 300 кд/кв.м.

Источники сигнала подключаются по HDMI, DVI и D-Sub. Стоит отметить углы обзора — 178 градусов (по горизонтали и вертикали). Помогают беречь зрение технологии Low Blue Light, Flicker-Free, а также Splendid (знакомая владельцам телефонов, планшетов и ноутбуков Asus).

Увы, подставка позволяет лишь наклонять устройство. Если говорить о габаритах, числа следующие — 721,2 х 493,72 х 173,58 мм. Весит изделие 8,1 кг.

О цене сведений нет.

