У одноплатного компьютера Raspberry Pi 3 масса достоинств. Однако, это не самая производительная платформа. ASUS предлагает более мощный аналог — Tinker Board.

Устройство стоит в 2 раза больше Raspberry. Зато спецификации впечатляют (в сравнении со знаменитым конкурентом). Есть 2 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и процессор Rockchip RK3288. Чип оснащен 4 вычислительными ядрами ARM Cortex-A17 с тактовой частотой 1,8 ГГц.

Новинка годится для создания мини-ПК, роботов, карманных игровых консолей, миниатюрных камер, телефонов и множества других вещей. Была бы фантазия.

Еще на борту имеется ускоритель графики Mali-T764. Адаптер поддерживает DirectX 11, OpenGL ES1.1/2.0/3.0, OpenCL и OpenVG1.1. Интерфейс HDMI 2.0 обеспечивает вывод изображения на внешний монитор с разрешением до 4K.

Кроме того, девайс укомплектован Gigabit Ethernet, 4 портами USB 2.0, адаптером Bluetooth 4.0, слотом для карт Micro SD и Wi-Fi 802.11 b/g/n с заменяемой антенной. Также в наличии S/PDIF, PWM и 40 штырьковых контактов (среди них — 28 GPIO).

Камера подключается с помощью разъема CSI. За звук отвечает кодек RTL HD. Гарантируется качество 192 кГц/24-бит. Радует энергопотребление, не превышающее 5 Вт (в самом активном режиме).

В роли операционной системы выступает Debian (популярный дистрибутив Linux). Цена — около 68 долларов США.

Asus Tinker Board is a Raspberry Pi-like mini PC with a RK3288 processor - Asus is the latest company to launch a single-board computer aimed at makers, developers, and other hobbyists. It's called the Asus Tinker Board, and at first glance this tiny computer looks a lot like a Raspberry Pi device. But the Asus Tinker Board features a faster processor and more memory than a Raspberry Pi 3.