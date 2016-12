Большинство ноутбуков и моноблоков оснащены встроенными ускорителями видео. Ясное дело, таких карт не хватает для запуска требовательных игр. А иногда развлекаться хочется.

Как быть? Обзавестись решением вроде Republic of Gamers XG Station 2 от Asus. Новинка представляет собой внешний корпус, внутрь которого устанавливается GPU настольного класса.

Конструкция позволяет наслаждаться хитами сезона. Даже на откровенно слабом компьютере.

XG Station 2 является наследником оригинального XG Station (выпущенного в 2007 году). Устройство оборудовано разъемом PCI-Express 3.0 (x16) и дополнительным питанием (6+2).

Блок питания соответствует стандарту 80 Plus Gold. На графику изделие подает до 500 Вт. Еще 100 Вт заряжают подключенный ПК.

Для соединения служит Thunderbolt 3. Пропускная способность интерфейса достигает 40 Гбит/с. Вполне достаточно для нужд видео. Кроме того, передаются данные от 4 портов USB 3.0 и сетевого контроллера.

В корпусе XG Station 2 есть 3 кулера (70 мм) и несколько вентиляционных отверстий. Перегрев не страшен. Для тех, кто ценит красоту — в наличии подсветка RGB. «Тонкая» настройка осуществляется с помощью программы Asus Aura.

Релиз ожидается в начале 2017 года. О стоимости информации нет.

