Если играть — то со вкусом. Современные хиты лучше смотрятся на новых мониторах. Например — на изогнутом ROG Swift PG27VQ от компании Asus.

Что касается радиуса кривизны, показатель равен 1800 мм. Еще решение радует 27-дюймовым экраном TN со временем отклика 1 мс. Настоящая находка для геймеров.

Довольствоваться Full HD не придется. Разрешение дисплея составляет 2560 на 1440 пикселей. Также впечатляет кадровая частота — 165 Гц. Заявлена поддержка Nvidia G-Sync. Никаких «разрывов» изображения не будет.

Кроме того — устройство гарантирует широкий цветовой охват и образцовую цветопередачу. ROG Swift PG27VQ использует технологию квантовых точек.

Отдельно впечатляет наличие светодиодной подсветки. Речь о фирменной Aura Sync (с возможностью тонкой настройки).

Дополняет конфигурацию регулируемая подставка. Предлагаются разворот в портретный режим, изменение высоты и угла наклона.

Продажи, согласно источникам в сети, стартуют в 3 квартале 2017 года. Информации о цене нет.

