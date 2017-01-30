Игры — дело хорошее. Правда, для некоторых жанров требуется специфическое оборудование. Гоночные симуляторы немыслимы без монитора с быстрой матрицей. Иначе наслаждаться геймплеем будет невозможно. Аналогичная история с шутерами.

Swift PG258Q от ASUS решает все проблемы. Модель относится к серии ROG и радует временем отклика. Соответствующий показатель равен 1 мс (в режиме перехода от серого к серому).

Диагональ экрана составляет 24,5 дюйма, разрешение — 1920 на 1080 точек. Панель создана по технологии TN+film. Отдельно стоит отметить частоту обновления — 240 Гц. Подобное не каждый день встретишь, особенно в сочетании с NVIDIA G-Sync. О разрывах изображения можно забыть.

Еще Swift PG258Q интересен антибликовым покрытием и высоким уровнем яркости — 400 кд/м2. Остальное вполне стандартно. Предлагаются контрастность 1000:1, 16,7 миллиона оттенков и шаг пикселя 0,28 мм.

С углами обзора ситуация следующая: 160 градусов по вертикали, 170 по горизонтали. Имеется функция GamePlus (отображающая таймер, линейку, прицел и счетчик fps). Дополняют конфигурацию фильтр синего цвета и технология устранения мерцания. Сказанное снижает утомляемость глаз.

Помимо прочего, новинка оборудована внешним адаптером питания, гнездом для наушников, двумя разъемами USB 3.0, одним HDMI, замком Kensington, а также интерфейсом DisplayPort. На стене изделие крепится с помощью VESA (100 х 100 мм). Весит устройство 5,6 кг. Для регулировки используется подставка с настраиваемой подсветкой.

В продажу Swift PG258Q поступит в феврале. Ориентировочная цена — 500 евро.

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