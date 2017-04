Хорошая новость для тех, кто любит все большое. Разработчики из французской Archos представили необычную «таблетку». Речь о модели 156 Oxygen с огромным 15,6-дюймовым дисплеем.

Устройство можно ставить на диван или стол — с помощью откидной подставки. Руки остаются свободными. Настоящая находка для смотрящих фильмы и сериалы.

Экран относится к типу TN. Разрешение панели составляет 1920 на 1080 точек. В качестве операционной системы предлагается Android 7.0 Nougat. Жаловаться на устаревшее ПО не придется.

В роли процессора выступает Mediatek MT8163 с 4 вычислительными ядрами. Функционирует чип с тактовой частотой до 1,5 ГГц. За графику отвечает ускоритель Mali-T720 MP2.

Оперативной памяти на борту — 2 ГБ. Для хранения данных служит флеш-накопитель объемом 32 ГБ. Мало места? В наличии слот для карт microSD.

Также имеются miniHDMI, фронтальная камера на 2 МП, динамик, акселерометр, микрофон, Bluetooth, выход аудио 3,5 мм, аккумулятор емкостью 10000 мАч, Wi-Fi, один разъем USB 3.0 и два USB 2.0.

Конфигурация достойная. Весит изделие 1530 г. Толщина корпуса равна 22 мм. Ориентировочная цена в России — 17500 рублей.

ARCHOS - ARCHOS is a pioneer in Android tablets, portable audio and video player market that has repeatedly revolutionized the consumer electronics market since 1988. Today, ARCHOS offers Android Tablets, Tablet PCs, Smartphones and MP3/MP4 players. On this site you'll find product and support info for ARCHOS products.