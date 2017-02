На рынке много смартфонов, работающих в походных условиях. Увы, выносливых «таблеток» гораздо меньше. Тем интереснее новость о появлении планшета Archos 101 Saphir.

Упомянутый девайс отличается низкой ценой (150 евро) и неплохой защитой. Устройство можно ронять с высоты до 1 метра. Сказанное гарантирует прочный корпус с прорезиненными торцами.

Еще гаджет не боится пыли и влаги — благодаря поддержке стандарта IP54. Топить 600-граммовое изделие не стоит, но дождь не страшен.

Аппарат бюджетный, поэтому характеристики не флагманские. В наличии 10,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1280 на 800 точек, 1 ГБ оперативной памяти и процессор Mediatek MT8163. Чип оснащен 4 вычислительными ядрами с частотой 1,3 ГГц.

Хранить данные предлагается на флеш-накопителе объемом 16 ГБ. Также имеется слот для карт microSD до 128 ГБ. Полезный бонус: в комплект входит подключаемая клавиатура с тачпадом. За навигацию отвечает модуль GPS.

Дополняют конфигурацию Wi-Fi 802.11n, фронтальный объектив на 2 МП, порт USB Type-C, графический ускоритель Mali-T720 MP2, стереофонические динамики, аккумулятор емкостью 6000 мАч и тыльная камера на 5 МП.

В качестве операционной системы установлена Android 7.0 Nougat. Габариты Archos 101 Saphir составляют 265,4 х 181 х 13,4 мм.

