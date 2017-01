Вот еще один монитор для поклонников компьютерных игр. Развлекаться стоит со вкусом, верно? 35-дюймовый Agon AG352UCG это позволяет. Новинка создана компанией AOC и оснащена изогнутой панелью MVA. Радиус кривизны составляет 2000 мм.

Дисплей имеет разрешение 3440 на 1440 точек. Кадровая частота равна 100 Гц, соотношение сторон 21:9. Еще устройство поддерживает NVIDIA G-Sync. За плавный вывод изображения можно не волноваться (при наличии «зеленого» ускорителя графики).

Время отклика адекватное — 4 мс. Статическая контрастность — 2000:1.

Также Agon AG352UCG радует охватом цветового пространства sRGB — 100%. Яркость достигает 300 кд/кв.м, углы обзора — 178 градусов (по горизонтали и вертикали).

За улучшение картинки отвечает система AOC Shadow Control. Кроме того, устранено мерцание и снижена интенсивность подсветки — с помощью соответствующих технологий.

Звук выводится через встроенные колонки мощностью 2 Вт. Если говорить об интерфейсах, в наличии DisplayPort 1.2, два выхода аудио 3,5 мм, HDMI 1.4 и четыре разъема USB 3.0.

Ориентировочная цена — 800 евро. Продажи стартуют в марте текущего года.

AOC Launches Stunning Agon AG352UCG 35-inch Curved QHD G-SYNC Monitor - AOC has come out of the gate swinging with an impressive new gaming monitor, the Agon AG352UCG, that looks to go toe-to-toe with Acer's predator display family. The 35-inch monitor will surely dominate your viewing experience with its 2000R curved MVA panel and 21:9 aspect ratio.