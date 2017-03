Надоело засилье портативных ПК с Windows на борту? Встречайте Alpha Litebook. Данная модель создавалась с расчетом на поклонников свободного ПО.

Устройство функционирует под управлением операционной системы Linux. А именно — красивого дистрибутива Elementary OS. В качестве экрана используется 14,1-дюймовая панель с разрешением 1920 на 1080 точек.

Радует время автономной работы. Без подзарядки ноутбук обходится до 9 часов. Приличный показатель (с учетом характеристик).

Аппарат базируется на 4-ядерном процессоре Intel Celeron N315. Чип создан по технологии 14 нм. Максимальная тактовая частота равна 2,08 ГГц.

Ускоритель графики встроенный — Intel HD Graphics. Еще новинка может похвастаться 4 ГБ оперативной памяти и веб-камерой. Последняя снимает видео формата 720p.

Помимо прочего, Alpha Litebook оборудован портом HDMI, стереофоническими динамиками, 2 разъемами USB 3.0, сетевым контроллером Ethernet, слотом для microSD, а также передатчиками Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11n.

Весит изделие около 1,3 кг. Толщина корпуса равна 15,1 мм. За модификацию с жестким диском на 512 ГБ просят $250.

