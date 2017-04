Камер в телефоне мало не бывает. Так — во всяком случае — считают создатели Alcatel Flash. Данный аппарат оснащен двумя сдвоенными модулями — фронтальным и тыльным. Довольно редкое сочетание.

В основной блок входят 2 сенсора Sony IMX258 на 13 МП. Сказанное позволяет снимать видео 4K на скорости 30 к/с. Дополнительные объективы расположены на передней панели. Имеются в виду датчики на 5 МП и 8 МП. Неплохое подспорье для селфи.

Что касается экрана, предлагается 5,5-дюймовый дисплей IPS. Разрешение панели составляет 1920 на 1080 точек. Работает девайс под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

С оперативной памятью — полный порядок. Гаджет оснащен 3 ГБ ОЗУ. За производительность отвечает 10-ядерный Mediatek Helio X20 (MT6797). Чип функционирует с частотой до 2,3 ГГц.

Заявлена поддержка 2 карт SIM. Еще в наличии графика ARM Mali-T880 MP4, сканер отпечатков пальцев, флеш-накопитель объемом 32 ГБ, навигация ГЛОНАСС/GPS/Beidou, Bluetooth 4.1, слот для microSD, Wi-Fi 802.11/b/g/n, порт USB Type-C, модем 4G LTE и аккумулятор емкостью 3100 мАч.

Если говорить о габаритах, числа следующие — 152,6 х 75,4 х 8,7 мм. Весит изделие 155 г. О цене информации нет.

