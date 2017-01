Выставка CES 2017 продолжает радовать разнообразными новинками. В том числе — умными телефонами. Не любите устройства с маленькими экранами? Обратите внимание на модель A3 XL от компании Alcatel. Анонс аппарата только состоялся.

Девайс оборудован 6-дюймовым IPS-экраном и сканером отпечатков пальцев. Заявлена поддержка сетей 4 поколения LTE. Работает гаджет под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. На устаревшее ПО жаловаться не придется.

Впрочем, изделие не топовое. Достаточно взглянуть на разрешение дисплея — 1280 на 720 точек. Корпус выполнен из пластика.

За производительность отвечает 4-ядерный процессор MediaTek MT8735B с частотой 1,1 ГГц. Также имеются фронтальный объектив на 5 МП, 1 ГБ оперативной памяти, аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч, флеш-накопитель объемом 8 ГБ и тыльная камера на 8 МП (способная снимать видео 720p).

Что касается габаритов, числа следующие: 165 х 82,5 х 7,9 мм. Доступен выбор из 2 расцветок — белой и черной. Продажи в Европе стартуют во 2 квартале 2017 года.

Стоимость неизвестна.

