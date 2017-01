Очередная компания из Поднебесной решила покорить мир. Разработчикам AGM надоел китайский рынок. Теперь умный телефон X1 доступен жителям других стран. Девайс интересный, стоящий внимания.

Радует защита стандарта IP68. 5,5-дюймовому аппарату не страшны влага и пыль. Беречь от упомянутых напастей не придется. Также гаджет оснащен емким источником питания. Батарея предлагает 5400 мАч и поддержку быстрой зарядки (Quick Charge 3.0).

Помимо прочего, устройство оборудовано отличной камерой. Речь о двойном модуле на 13 МП. Вспышка в наличии. Еще в списке уникальных особенностей — сканер отпечатков пальцев. Соответствующий датчик встроен в кнопку «Домой».

Экран относится к типу Super AMOLED. Панель имеет разрешение 1920 на 1080 точек и покрыта стеклом Gorilla Glass 3. Кроме того, под дисплеем расположен фронтальный объектив на 5 МП (для снимков в стиле «селфи»).

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 617 с 8 вычислительными ядрами ARM Cortex-A53. Максимальная тактовая частота чипа составляет 1,5 ГГц.

Дополняют конфигурацию 4 ГБ оперативной памяти, графика Adreno 405, флеш-накопитель вместимостью 64 ГБ, модем 4G LTE и слот для карт microSD (до 128 ГБ).

Ориентировочная цена — 330 американских долларов.

