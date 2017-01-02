AGM X1: влагозащищенный смартфон с долгоиграющим аккумуляторомНовости по категориям 02 Январь 2017 Евгений Власов Источник
Очередная компания из Поднебесной решила покорить мир. Разработчикам AGM надоел китайский рынок. Теперь умный телефон X1 доступен жителям других стран. Девайс интересный, стоящий внимания.
Радует защита стандарта IP68. 5,5-дюймовому аппарату не страшны влага и пыль. Беречь от упомянутых напастей не придется. Также гаджет оснащен емким источником питания. Батарея предлагает 5400 мАч и поддержку быстрой зарядки (Quick Charge 3.0).
Помимо прочего, устройство оборудовано отличной камерой. Речь о двойном модуле на 13 МП. Вспышка в наличии. Еще в списке уникальных особенностей — сканер отпечатков пальцев. Соответствующий датчик встроен в кнопку «Домой».
Экран относится к типу Super AMOLED. Панель имеет разрешение 1920 на 1080 точек и покрыта стеклом Gorilla Glass 3. Кроме того, под дисплеем расположен фронтальный объектив на 5 МП (для снимков в стиле «селфи»).
За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 617 с 8 вычислительными ядрами ARM Cortex-A53. Максимальная тактовая частота чипа составляет 1,5 ГГц.
Дополняют конфигурацию 4 ГБ оперативной памяти, графика Adreno 405, флеш-накопитель вместимостью 64 ГБ, модем 4G LTE и слот для карт microSD (до 128 ГБ).
Ориентировочная цена — 330 американских долларов.
AGM debuts globally with AGM X1, the first IP68 dual lens smartphone - Gizmochina - AGM is a newly established smartphone manufacturer from China, that launched its first device, the AGM X1, back on July 22nd in the domestic market. Being a high-end rugged smartphone, it became the best-selling outdoor smartphone in China so far. After the successful move in China, international version of AGM X1 is about to launch in other countries soon.