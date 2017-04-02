На рынке представлены десятки защищенных смартфонов. Они способны выжить в самых неблагоприятных условиях. А как обстоят дела у обычных сотовых? Довольно неплохо — если верить анонсу AGM M2.

На вид — это рядовой мобильный, играющий роль запасного. Однако впечатление обманчиво. Аппарат уникальный — не боится пыли, грязи и воды. Заявлена поддержка стандарта IP68

Еще изделию не страшны падения с высоты до 1,8 м. Можно смело ронять. Также девайс не скользит в руках — благодаря покрытию Rubber Paint.

В качестве совместимых частот заявлены GSM и CDMA.

Спецификации тривиальные. Гаджет оборудован 2,4-дюймовым экраном с разрешением 320 на 240 точек. Имеется камера на 0,3 МП (без автофокуса). Кроме того — предлагаются аккумулятор емкостью 1970 мАч, мощный фонарик, Bluetooth 2.1 и слот для microSD до 16 ГБ.

Толщина корпуса равна 16 мм. Мощность встроенного динамика составляет 101 дБ. Настоящий подарок для людей с плохим слухом.

Цена в сетевых магазинах — около 329 юаней. В переводе на российскую валюту — 2700 рублей.

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