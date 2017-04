Для многих — «железо» не главное. Надежность и актуальное ПО важнее. Все перечисленное есть в телефоне AGM A1Q. Анонс аппарата ожидается в ближайшее время. Модель относится к защищенному типу и работает под управлением операционной системы Android 7.0.

Устройство не боится ударов и падений с высоты до 1 метра. Корпус — благодаря особой конструкции — выдержит. Еще изделию не страшны пыль и вода. Заявлено соответствие стандарту IP68.

Более того — девайс долгоиграющий. Сказанное гарантирует аккумулятор емкостью 4050 мАч. Часто заряжать не придется.

Оперативной памяти на борту — 3 ГБ, постоянной — 32 ГБ. 5-дюймовый экран имеет разрешение 1280 на 720 пикселей. Матрица IPS обеспечивает хорошие углы обзора.

Также в наличии 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 (по информации в сети). Работает чип с тактовой частотой до 1,4 ГГц.

Помимо прочего — предлагаются GPS, фронтальный объектив на 2 МП, NFC, слот для microSD до 128 ГБ, Wi-Fi, тыльная камера на 13 МП и Bluetooth.

Гаджет толстый — 16 мм (из-за мощной батареи). О цене не сообщается.

