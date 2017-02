Intel создает не только процессоры. Еще компания разрабатывает беспилотники. Недавно в продажу поступил дрон Aero Ready to Fly.

Главная особенность квадрокоптера — его можно программировать. Мечтали писать приложения для собственного БПЛА? Разбивайте копилку и творите.

В летательный аппарат встроен полноценный компьютер. Машина оборудована процессором Atom x7-Z8750 и 4 ГБ оперативной памяти. Весьма производительная конфигурация.

Еще девайс оснащен microSD объемом 32 ГБ, портом USB 3.0, адаптером Wi-Fi, а также 2 объективами. Отдельного внимания заслуживает камера RealSense 3D, воспринимающая глубину.

За прочность беспокоиться не стоит. Корпус Aero Ready to Fly выполнен из углеродного волокна. Для ориентации в пространстве служат автопилот, GPS, высотомер, система избегания столкновений, и магнитометр.

Если говорить о конструкции, в наличии 8 пропеллеров, 4 мотора и 4 контроллера скорости.

Просят за агрегат 1099 американских долларов.

