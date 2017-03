Что делать, если обычной «флешки» не хватает? Ни в плане объема, ни в плане скорости? Пора обзаводиться внешним SSD. Лучше всего компактным, чтобы не было проблем при переноске.

Накопитель ADATA SD600 вполне отвечает требованиям. Это твердотельное решение с небольшими габаритами. 90-граммовое устройство помещается даже в кармане. Что уж говорить о сумочке и рюкзаке?

Изделие оснащено неплохой защитой. Новинка не боится падений — благодаря корпусу из ударопрочных материалов. Младшая версия может похвастать объемом 256 ГБ. Старшая предлагает вдвое больше — 512 ГБ.

Заявлена совместимость с гаджетами на базе Android, приставками PS4 и Xbox One, а также компьютерами под управлением Windows. Подключение осуществляется с помощью порта USB 3.1.

В основе ADATA SD600 лежит память 3D TLC NAND. Последняя гарантирует чтение на уровне 440 Мбайт/с, а запись на 430 Мбайт/с. Девайс хорошо справляется с высокой нагрузкой и большими файлами. SLC и DRAM делают свое дело.

Если говорить о размерах, числа следующие — 80 х 80 х 15,2 мм. При покупке дается гарантия на 3 года. Информация о цене отсутствует.

