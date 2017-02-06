Глупо смотреть фильмы в 4K на маленьком экране. Размер имеет значение! Разработчики Acer это понимают. Компания анонсировала 37,5-дюймовую модель XR382CQK с разрешением 3440 на 1600 точек.

Панель относится к типу IPS. Решение изогнутое — с соотношением сторон 21:9. Радиус кривизны составляет 2300 мм. Время отклика равно 5 мс.

Еще устройство радует 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Нет никаких проблем с разрывами изображения. Последние отсутствуют благодаря технологии AMD FreeSync.

Экран функционирует с частотой 75 Гц. Также XR382CQK гарантирует яркость 300 нит и динамическую контрастность 100М:1. Углы обзора достигают 178 градусов (по вертикали и горизонтали).

Помимо прочего, поддерживаются PbP, устранение мерцания, режим картинка в картинке, вывод с нескольких источников и сниженная интенсивность синего цвета подсветки.

За звук отвечают 2 динамика мощностью 7 Вт (с DTS). Что касается интерфейсов, есть USB 3.0 Type-C, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и четыре USB 3.0 Type-A.

Подставка эргономичная. Можно менять угол наклона и высоту. Дата релиза скрывается. Зато известна цена — 1299 американских долларов.

XR382CQK bmijqphuzx - Discover more about Acer XR382CQK bmijqphuzx. 37.5" - 5 ms - In-plane Switching (IPS) Technology - 3440 x 1600 - 75 Hz - 300 Nit - Adaptive Sync - Screen: 37.5" UW-QHD (3440 x 1600) - Panel Technology: IPS (172°x178°) - Inputs: DisplayPort, HDMI - Response Time: 5 ms - Brightness: 300 Nit.