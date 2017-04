На днях Acer представила сразу несколько новинок. Одна из них — трансформируемый планшет Switch 5. Устройство весьма производительное — благодаря мощному процессору Intel Core (7 поколения).

Модель CPU зависит от комплектации. В наличии версии с чипами Core i7-7500U, Core i5-7200U и Core i3-7100U. Подобные решения используются в ноутбуках.

Охлаждение пассивное. За отвод тепла отвечает водяная система Acer LiquidLoop. Что касается экрана, предлагается 12-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160 на 1440 точек. Работает «таблетка» под управлением Windows 10.

Взаимодействовать с интерфейсом помогают перо Acer Active Pen, подключаемая клавиатура и сенсорный экран.

Максимальный объем ОЗУ составляет 8 ГБ. Для хранения данных служит твердотельный накопитель вместимостью 512 ГБ. Еще имеется слот для карт microSD.

Помимо прочего — на борту присутствуют графика Intel HD Graphics 620, порт USB 3.1 Type-C, аккумулятор на десять с половиной часов работы и разъем USB 3.1 Type-A. Также поддерживается стыковочная станция Acer USB Type-C Dock. Последняя добавляет HDMI, 2 выхода аудио 3,5 мм, DisplayPort, три USB Type-A и два USB 3.1 Type-C.

Продажи в России стартуют в третьем квартале. Просят за изделие 60000 рублей.

