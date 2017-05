Недавно Acer анонсировала целый ряд устройств — включая мониторы. В данном классе стоит отметить ProDesigner PE320QK. Модель предназначена для профессионалов, работающих с фото и видео.

Новинка предлагает 130% охват цветового пространства sRGB. Что касается DCI-P3, показатель равен 95% (при 8-битном представлении).

Время отклика — 4 мс. Еще впечатляют поддержка HDR и 31,5-дюймовая диагональ. Разрешение IPS-панели составляет 3840 на 2160 точек (4K).

Очень радуют тонкие рамки. Изображение полностью занимает экран — благодаря дизайну ZeroFrame.

Яркость достигает 550 кд/м2, контрастность — 100 000 000:1. Система VisionCare бережет глаза. За звук отвечают стереофонические динамики мощностью 2 Вт.

Также имеются вход USB-C, DisplayPort 1.2, интерфейс HDMI 2.0 и 4 разъема USB-C. Дополняет конфигурацию антибликовый «капюшон».

О цене ничего не сообщается.

Acer announces USB-C 4K display geared towards professional image editor's needs [u] - At a live event on Thursday in New York City, PC-centric manufacturer Acer rolled out a 4K USB display aimed at image and video editors with USB-C connectivity and 85W of charging support suitable for the 2016 15-inch MacBook Pro.