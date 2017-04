Не терпите в компьютерах ничего лишнего? Обратите внимание на новинку компании Acer. Состоялся анонс модели Aspire U27. Устройство относится к классу «всё в одном».

Аппарат оснащен 27-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 точек. Весьма радует пассивное охлаждение. Нет шума от вентиляторов. При этом тепло отводится эффективно — благодаря технологии LiquidLoop.

Корпус довольно тонкий — 12 мм. Не смотря на мощную «начинку».

Характеристики зависят от конфигурации. Можно установить любой процессор Intel — вплоть до Core i7. Максимальный объем оперативной памяти составляет 32 ГБ.

Что касается хранения данных, есть место для 2,5-дюймового накопителя и слот M.2. Еще предлагается SSD Intel Optane — в качестве опции. Также сообщается о Wi-Fi 802.11ac, веб-камере на 1 МП и Bluetooth. Для идентификации пользователя имеется ИК-модуль.

В наличии звуковая система из 3 динамиков: 2 стереофонических и 1 низкочастотного. Заявлена поддержка Dolby Audio Premium. Дисплей не утомляет глаза. Отсутствует мерцание подсветки и снижена доля синего света.

Продажи стартуют в мае текущего года. Цена «кусается». Просят за Acer Aspire U27 от 1300 евро.

Acer Aspire U27 is a fanless all-in-one desktop PC with LiquidLoop cooling - When you think of fanless computers, you probably think notebooks, tablets, and maybe a desktop or two. But Acer is going a bit bigger with its latest fanless computer. The Acer Aspire U27 is an all-in-one desktop PC with a 27 inch full HD display and a case that's just 0.5 inches thick, thanks to its fanless design.