Похоже, разработчикам 8848 Phones нравятся телефоны Vertu. Это объясняет зачем компания представила фирменный «клон».

Конечно, устройство — далеко не копия. Однако, стиль узнаваемый. Пользователей ждет дорогой и роскошный аппарат. Тыльная панель имеет покрытие из телячьей кожи, а также радует рельефным драконом из 18-каратного золота.

Впрочем, новинка интересна другим. Изделие оборудовано мощной фронтальной камерой. Разрешение модуля составляет 30 МП. На качество селфи жаловаться не придется.

Кроме того, в наличии тыльный объектив на 21 МП. Заявлена поддержка 2 карт SIM.

Что касается дисплея, предлагается 5-дюймовый экран формата Full HD (1920 на 1080 пикселей). В роли процессора выступает 8-ядерный чип Qualcomm неназванной модели.

Если говорить о памяти, смартфон оснащен 4 ГБ ОЗУ и флеш-накопителем вместимостью 128 ГБ. Места достаточно.

На выбор — 4 расцветки корпуса: розовая, ярко-желтая, серая и черная. Продажи начнутся в ближайшее время. Ориентировочная цена — 2880 американских долларов.

