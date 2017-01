В испанском городе Алькобендас появился первый в мире мост, созданный при помощи 3D-принтера. Бетонная конструкция расположилась в парке Кастилия-Ла-Манча.

Длина достопримечательности — 12 метров, ширина — 1,75. Новинка собрана из восьми частей и уже открыта для пешеходов.

Дизайном занимался Институт современной архитектуры Каталонии.

Городская казна существенно сэкономила на строительстве. Мост из обычных материалов обошелся бы в разы дороже. Сыграли роль особенности трехмерной печати: излишки при производстве не выбрасываются, а используются вторично.

Представители компании, под патронажем которой был сделан объект, полны оптимизма. Коммерческий успех инициативы свидетельствует, что ниша выбрана правильно.

Вполне возможно, в Испании скоро появятся 3D-скамейки и 3D-фонари.

world's first 3D printed pedestrian bridge built in catalonia - world's first 3D printed pedestrian bridge built in catalonia the world's first 3D printed pedestrian bridge has been constructed in the the urban park of castilla-la mancha, a sparsely populated area of alcobendas, madrid. the project, which includes a total length of 12 meters and a width of 1.75 meters, seeks to demonstrate that 3D printing can be utilized for creating outdoor structures.