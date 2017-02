Памяти много не бывает. Особенно, если речь об умных телефонах. Новинка от компании 360 Mobiles это доказывает. Аппарат под названием N5 может похвастать 6 ГБ ОЗУ.

Продажи девайса стартуют на днях — 27 февраля. Гаджет оборудован 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 на 1080 точек. Экран относится к типу IPS и покрыт 2.5D-стеклом.

Функционирует устройство под управлением операционной системы 360 OS 2.0 (на базе Android 6.0 Marshmallow). Кроме того, изделие способно работать в сетях 4 поколения. Модем X9 LTE в наличии.

За производительность отвечает 8-ядерный процессор Snapdragon 653. В роли графического ускорителя выступает Adreno 510.

Помимо прочего, предлагаются Bluetooth 4.1, фронтальный объектив на 8 МП, разъем Micro-USB, Wi-Fi 802.11ас, выход для наушников, тыльная камера на 13 МП, слот для microSD, а также навигация GPS и ГЛОНАСС.

Емкость встроенного аккумулятора равна 4000 мАч. Батарея поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0.

Толщина корпуса составляет 8,25 мм. Весит смартфон 156 г. Модификация с флеш-накопителем на 32 ГБ обойдется в $203. За версию с 64 ГБ просят около $232.

