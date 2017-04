Не хватает накопителя в домашнем ПК или ноутбуке? LaCie предлагает воспользоваться внешним хранилищем 2big Dock.

Устройство вмещает до 20 ТБ данных. Объем зависит от конфигурации. За это отвечают 2 жестких диска Seagate IronWolf со скоростью 7200 оборотов в минуту.

Что здорово — аппарат оснащен интерфейсом Thunderbolt 3. Передача информации осуществляется на 440 Мбайт/с.

Доступны интерфейсы DisplayPort (для подключения к дисплею), USB 3.0 и USB 3.1 Type-C. Последние служат для зарядки гаджетов. Еще в наличии слоты для CompactFlash и SD.

Охлаждение обеспечивают алюминиевый корпус и встроенный вентилятор.

За работоспособностью следит специальное ПО — LaCie RAID Manager. В случае проблем — владелец получает сообщение.

Продажи стартуют летом текущего года. Цена скрывается.

